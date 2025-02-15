Келлог: Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по Украине

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Европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не хотим вступать в обсуждения с большим количеством участников", – приводит слова Келлога телеканал CNBC News.

При этом он подчеркнул, что интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров. По его словам, на данный момент действует "двухвекторный" подход к переговорам: представители США работают отдельно с Москвой и отдельно с Киевом вместе с союзниками.

Также Келлог отметил, что Вашингтон может завершить разработку плана по Украине уже в ближайшее время.

"Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом (о разработке плана. – Прим. ред.), я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели", – заявил спецпосланник президента США.

Между тем британская газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что США попросили европейских партнеров представить их предложения по поводу гарантий безопасности, которые они могли бы дать Киеву.

По данным издания, запрос был распространен после того, как лидеры европейских стран озвучили необходимость участия Европы в мирном урегулировании украинского конфликта.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что исключение стран Евросоюза из потенциальных переговоров по Украине может стать поворотным моментом в отношениях Европы с США.

По его мнению, от этого выбора зависит, будет ли Европа жить в мире или в условиях кризиса, который будет определять будущее последующих поколений. На этом фоне Писториус подчеркнул, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах с сильной стороны.