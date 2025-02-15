АР: Европа тайно обсуждает отправку войск на Украину

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Несколько европейских стран тайно занимаются разработкой плана по отправке войск на Украину на фоне позиции президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, во главе данного плана стоят власти Британии и Франции. Европейские войска должны будут "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения" с российской стороной.

"Что очевидно, так это то, что европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро", – говорится в материале.

Ранее СМИ уже писали о том, что британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

В свою очередь, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину. По его мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".