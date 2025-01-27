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Любой "мирный контингент", вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения российской стороны будет считаться военной целью. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который допустил размещение в будущем "миссии с мандатом ООН" на Украине для обеспечения перемирия.

Мирошник задался вопросом, почему в Германии не задумались о "мирных контингентах" в период подготовки украинского контрнаступления или формирования властями ФРГ "танковой коалиции" для Киева.

"Тогда к чему прикидываться, что попытки выдумывания "миротворцев" совсем не для установления мира, а лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского от поражения?!" – написал посол в своем телеграм-канале.

По информации СМИ, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта.

Западные страны могут собрать 40–50 тысяч солдат для ввода на Украину, считают военные эксперты. По их мнению, Западу это нужно, чтобы потом дать Украине возможность нарастить свои усилия и "стать враждебной" к России державой, "под прикрытием штыков французских и английских, может быть, даже немецких".