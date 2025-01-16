Telegraph: Париж и Лондон тайно обсуждают отправку своих войск на Украину

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Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тайно обсуждают совместную отправку своих войск на Украину в качестве миротворческих сил после возможного окончания конфликта. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.

Детали переговоров держатся в секрете. Однако журналисты выяснили, что Стармер пока еще не полностью склоняется к такой инициативе, тогда как Макрон настойчиво продолжает продвигать данную идею.

Отмечается, что проблемы в переговорах между Францией и Британией вызывают риск эскалации конфликта, уровень угрозы для безопасности солдат и прочие более точные детали плана.

Информация о том, что европейские страны могут направить своих военнослужащих на Украину после стабилизации фронта, появилась еще в конце прошлого года. По замыслу Макрона, необходимо направить на Украину в 2025 году до 100 тысяч военных.

Однако лидеры многих зарубежных стран выступили против данной идеи, к примеру, Польша и Германия. Соединенные Штаты вовсе "открестились" от отправки американских военнослужащих, переложив обязанность на европейских союзников Киева.

В январе украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с Макроном, во время которого они обсудили инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.