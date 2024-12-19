Президент Польши назвал предметом для разговора отправку войск на Украину

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Предположительная отправка польских военных на Украину с миротворческим мандатом является "предметом для разговора". Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды.

Политик сделал соответствующее заявление перед вылетом в Брюссель, где планирует провести переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами Украины, Германии, Италии и прочих европейских стран.

По словам Дуды, подобные вопросы пока не обсуждались властями. Он добавил, что самым главным для Варшавы всегда будет безопасность Польши.

"Если бы дошло до какого-либо вопроса прекращения огня, дискуссии на тему миротворческих сил, первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга Альянса, страховка нас и наших союзников от потенциальной российской агрессии", – утверждает Дуда.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заверял, что польские войска не зайдут на Украину даже после режима прекращения огня.

Между тем, по данным СМИ, лидеры европейских стран обсуждают отправку военнослужащих на Украину, если прекратится огонь или будет заключен мир. Воинский контингент может составить до 100 тысяч военных.