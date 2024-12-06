Министр обороны Германии допустил отправку войск ФРГ на Украину

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил отправку немецких миротворческих сил на Украину для участия в "операции по поддержанию мира". Об этом он сообщил в интервью изданию Deutschlandfunk.

По словам Писториуса, в оборонном ведомстве Германии прорабатывают разные сценарии отправки своих войск, но делают это конфиденциально.

Условия размещения контингента будут зависеть от нескольких факторов: мандата, масштабов и условий сторон конфликта. Вместе с тем в ФРГ исключают участие сухопутных войск в боевых действиях на Украине, отметил министр.

Он добавил, что на сегодняшний день невозможно говорить о будущем Украины, так как внутри страны происходят различные сценарии, их преждевременное раскрытие никому не поможет.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц также исключил возможность отправки сухопутных войск Германии на Украину. Он добавил, что пока еще рано обсуждать тему отправки на Украину миротворческих сил при достижении режима прекращения огня.

Кроме того, Шольц заверил, что не разрешит наносить удары вглубь российской территории и не поставит Украине крылатые ракеты Taurus.