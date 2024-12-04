Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что возможность отправки сухопутных войск Германии на Украину исключена, передает ТАСС.

"Мы солидарны с министром обороны и министром иностранных дел, что эта война не должна превратиться в войну между Россией и НАТО", – подчеркнул политик.

Он также добавил, что на сегодняшний день еще рано обсуждать тему отправки на Украину миротворческих сил при достижении режима прекращения огня.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину. Она объяснила, что немецкие солдаты могут быть задействованы для обеспечения мира в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

До этого новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что не исключает отправку европейских военных на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Она также отметила, что подобные решения должна принимать и сама Украина.