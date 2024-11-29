Фото: ТАСС/ABACA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко", – высказался он.

Кроме того, Джонсон заявил, что Великобритания несет "моральную ответственность" за ситуацию, в которой оказалась Украина, так как Лондон был подписантом Будапештского меморандума о гарантиях безопасности страны, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия.

Джонсон также высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и заявил, что на каком-то из этапов для этого могут потребоваться европейские миротворцы. По его мнению, в зоне конфликта необходимо размещение "многонациональных европейских сил", которые будут помогать украинцам охранять и патрулировать границу. Он отметил, что создание подобных сил невозможно без участия Великобритании и ее военных.

В конце сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на "заметную роль" Великобритании в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

Полянский напомнил, как Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.