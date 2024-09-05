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Почти все пункты мирного соглашения с Киевом были согласованы в 2022 году, а руководитель переговорной делегации, который до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, завизировал эти договоренности. Об этом рассказал Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза же стоит, это же документ. Потом приехал Борис Джонсон (экс-премьер Великобритании. – Прим. ред.) и дал указания украинцам воевать до последнего украинца", – рассказал российский президент.

После этого Запад и Киев отказались от стамбульских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, чтобы добиться стратегического поражения России. Однако у них ничего не получается, отметил Путин.

При этом лидер РФ подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но Россия не будет их вести на основе эфемерных требований. Президент указал, что говорить о мирном урегулировании ситуации можно только на основе тех документов, которые были утверждены и фактически подписаны в Стамбуле.

Президент также напомнил, что конфликт с украинской стороной начался с госпереворота на Украине в 2014 году, однако, как он утверждает, о его причинах предпочитают не высказываться сейчас.

"Нам все время говорят о правах человека и о каких-то принципах международного права, а это что такое? Госпереворот, антиконституционный, кровавый. Это привело к тому, что часть населения не согласилась с госпереворотом и начала бороться за свои права", – объяснил российский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что украинские власти осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с РФ. Так, Киев собирается обсудить обмен пленными по принципу "все на всех", а также обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

Однако российские власти не раз отмечали, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи. По словам Путина, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.

В ВЭФ принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Кроме мастер-планов городов, главными темами мероприятий стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

