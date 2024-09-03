Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

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Владимир Путин, завершивший официальный визит в Монголию, прилетел во Владивосток, где примет здесь участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, у президента запланирована насыщенная международная программа. В частности, он проведет встречи с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, зампредседателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Александаром Вулином.

Всего в ВЭФ примут участие 6 тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. Мероприятие продлится до 6 сентября. На форуме соберутся более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров сессий.

Главными темами ВЭФ станут развитие Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества, новые логистические маршруты и мастер-планы городов. На площадке работают стенды различных министерств и ведомств.