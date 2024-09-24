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Великобритания играет "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

"Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – напомнил Полянский.

По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон и Лондон планируют в ближайшие недели тайно разрешить Киеву направлять ракеты вглубь российских территорий. При этом официальная позиция по данному вопросу изменится уже после первых ударов, говорится в сообщении. Решение планируют принять на Генеральной Ассамблее ООН, которая начнется 24 сентября.

Вашингтон не верит, что разрешение Украине отправлять ракеты вглубь российских территорий будет решающим фактором в существующем конфликте, заявили ранее в Пентагоне.