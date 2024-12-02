Каллас допустила отправку европейских войск на Украину

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Новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не исключает отправку европейских военных на Украину. Об этом пишет ТАСС.

"До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", – заявила она.

По мнению Каллас, Европа должна исполнить "важную роль" в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, что может предусматривать направление войск для наблюдения за его соблюдением. Она также отметила, что подобные решения должна принимать и сама Украина.

Кроме того, Каллас заявила, что США выгодно поддерживать Украину, так как победа России "укрепила бы Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно".

Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета Кая Каллас и Антониу Кошта в первый же день своей работы на этих должностях поехали в Киев.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что планы Запада ввести свой контингент на Украину будут означать еще большее вовлечение западных стран в прямую конфронтацию с Россией. Он отметил, что Москва будет соответственно реагировать на те угрозы, которые возникают или будут возникать. Таким образом, у Запада и у Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они могут заставить РФ поступиться своими интересами в ходе украинского конфликта.