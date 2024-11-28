Экс-глава MI6 Дирлав: Европа находится в состоянии "настоящей войны" с Россией

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Страны Европы и Россия находятся в состоянии войны. Такое мнение выразил бывший глава британской внешней разведки MI6 Ричард Дирлав в интервью телеканалу Sky News.

"Нам нужно принять тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с нами. (Премьер-министр Польши. – прим. ред.) Дональд Туск называл это предвоенной ситуацией. Я считаю, что он неправ. Я считаю, что это настоящая война", – заявил он.

Дирлав отметил, что даже если с российской точки зрения это не означает открытый военный конфликт, сейчас происходит гибридный конфликт в различных сферах интересов.

Он также заявил, что всегда считал важным поддерживать диалог с оппонентами и соперниками, что особенно важно сейчас, в условиях сдерживаемого конфликта в Европе, который может распространиться и на другие страны.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения дальнобойных ракет для ударов по Курской и Брянской областям. Он пообещал, что Москва не оставит этого без последствий.