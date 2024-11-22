Эксперт Подберезкин: ядерной войны не будет, так как США не готовы идти на риск

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Ядерной войны не будет, поскольку США не готовы идти на такой риск, сообщил радиостанции "Комсомольская правда" директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

Кроме того, эксперт прокомментировал ответ России на атаки Украины западными ракетами. По его мнению, самый эффективный ответ – в самых неожиданных местах и самым неожиданным образом.

"Кое-что из таких ответных мер мы увидели", – сказал он.

Накануне Владимир Путин в ходе обращения к гражданам отметил, что Россия может ответно использовать оружие против других стран. По его словам, в зависимости от действий противника будет решаться вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности.

Украина ударила ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности под названием "Орешник". Примененная ракета стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

