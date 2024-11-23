Медведев заявил, что страны НАТО включились в полноценную войну против РФ

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Вашингтон и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны", – подчеркнул он.

Как пообещал Медведев, Москва не оставит этого без последствий.

21 ноября новейшая российская ракета средней дальности, получившая название "Орешник", была применена по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области. Это стало ответом на дальнобойные удары Украины по территории России.

Москва оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако, добавлял Владимир Путин, Россия всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском ракеты.

