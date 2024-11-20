Bloomberg: Трамп может начать переговоры с РФ с учетом решения Байдена по ATACMS

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Избранный президент США Дональд Трамп может в скором времени начать переговоры с Москвой по украинскому конфликту на фоне решения действующего главы Белого дома Джо Байдена относительно ударов ракетами ATACMS вглубь российской территории. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

По словам публициста, своим решением президент Соединенных Штатов дал Трампу в руки дополнительную "карту", так как само по себе разрешение бить вглубь РФ "не приведет к успехам" на поле боя.

Клут считает, что решение Байдена было мотивировано стремлением обеспечить Киев поддержкой до того, как к власти придет республиканец. При этом, по мнению журналиста, Трамп "должен быть благодарен" за это решение, поскольку оно избавило будущую администрацию "от необходимости идти на эскалацию" и "дало возможность снова вести переговоры в следующем году".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе с Трампом.

Информация о разрешении Джо Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться". Также, полагают в Вашингтоне, это подтолкнет Россию к переговорам.

Между тем американский сенатор Рэнд Пол заявлял, что решение Байдена по ATACMS противоречит конституции. По его словам, Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию. Он подчеркивал, что конфликт на Украине должен закончиться переговорами.