Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине, в том числе с Трампом

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Владимир Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", – сказал Песков, комментируя публикацию агентства Reuters о возможных контактах российского лидера по украинской тематике с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что варианты "заморозки" конфликта на Украине неприемлемы для России, поскольку ей важно достичь целей своей спецоперации.

Песков также ответил на вопрос, повлияла ли ситуация с первыми ударами дальнобойными ракетами по территории России на график работы президента. По словам представителя Кремля, Путин как верховный главнокомандующий ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады. Он подчеркнул, что это неотъемлемая составная часть рабочего графика президента.

Информация о разрешении Джо Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов вглубь России появилась в СМИ вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

По данным The Washington Post, Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться". Также, полагают в Вашингтоне, это подтолкнет Россию к переговорам.