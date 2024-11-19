Сенатор Пол заявил, что решение Байдена по ATACMS противоречит конституции

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Разрешение США Украине наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS не соответствует конституции страны. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол, пишет RT.

"Просто грандиозный финал (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена – подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода", – отметил Пол.

По словам сенатора, Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию. Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, добавил он.

Американский журналист Чарли Кирк также заявлял, что Байден пытается начать третью мировую войну. В свою очередь, миллиардер Дэвид Сакс считает, что таким образом действующий президент США нарушил обещание содействовать избранному лидеру Штатов Дональду Трампу в передаче власти.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В свою очередь, в МИД РФ предупредили, что ответ на подобные действия будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.