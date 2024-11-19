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Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что разрешив Киеву наносить удары вглубь России, действующий президент США Джо Байден, нарушил обещание содействовать избранному лидеру Штатов Дональду Трампу в передаче власти, передает RT.

По его словам, Байден своими привел к эскалации конфликта с Россией, не удосужившись даже провести брифинг для команды победившего выборы Трампа.

"Обещание о содействии уже разоблачилось как ложь", – подчеркнул Сакс.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В МИД РФ предупредили, что ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем американский журналист Чарли Кирк заявлял, что Байден пытается начать третью мировую войну. Решение снять запрет на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ публицист назвал патологией и полным безумием.

