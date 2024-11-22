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Украинский президент Владимир Зеленский изменил свою риторику по завершению конфликта. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Telegraph.

"Зеленский хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", – говорится в сообщении.

По данным издания, с ноября этого года Зеленский перестал придерживаться своих идей по поводу завершения конфликта и возвращению территорий путем силы. Авторы материала связали это с победой Дональда Трампа в президентской гонке в США.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

Также украинский президент заявил, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Однако Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, добавил он.

В свою очередь, власти РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

