CNN: советник Трампа рассматривает идею прекращения огня на Украине на период переговоров

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Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращение огня на период переговоров. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

Согласно данным источников, стратегия новой администрации США по отношению к украинскому конфликту еще прорабатывается. При этом команда Трампа, вероятно, будет продвигать идею скорого прекращения огня, чтобы "временно заморозить конфликт на период проведения переговоров между двумя сторонами".

В материале отмечается, что выдвинутый ранее Трампом на должность спецпосланника по Украине и РФ Кит Келлог также отправил Уолтцу свое предложение по окончанию конфликта.

Среди предложений, которые изучает Уолц, есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом отмечается, что в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Ранее Уолц заявил, что будущая администрация Трампа начнет работу по урегулированию конфликта на Украине с января 2025 года. Он отметил, что ключевой частью предстоящего переговорного процесса должны стать европейские страны.