Администрация Трампа займется урегулированием конфликта на Украине с января

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Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет работу по урегулированию конфликта на Украине с января 2025 года. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц в интервью Fox News.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения", – цитирует Уолца РИА Новости.

Конгрессмен добавил, что ключевой частью предстоящего переговорного процесса должны стать европейские страны.

Газета The Wall Street Journal ранее заявила, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

CNN, в свою очередь, считает, что Трамп может воспользоваться ослаблением позиций Украины на поле боя и ограниченной поддержкой республиканского конгресса, добившись таким образом мирного соглашения между Киевом и Москвой.