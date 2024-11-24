Bloomberg: Байден хочет успеть максимально усилить Украину до возвращения Трампа

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Действующий американский лидер Джо Байден хочет успеть максимально усилить возможности Украины до возвращения к власти республиканца Дональда Трампа в январе следующего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В связи с этим Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, готов списать Киеву долг в почти пять миллиардов долларов и прочее.

Стратегия действующего главы Белого дома заключается в том, чтобы показать Украине, что у нее есть потенциал для ответа России в случае продолжения боевых действий, говорится в статье.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что далеко не все действия Байдена переход уходом из Белого дома навредят Трампу. Наоборот, они могут помочь укрепить позиции нового президента США в вопросе прекращения конфликта, а также подтолкнут Киев к переговорам.

Госдепартамент США подтвердил, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже СМИ сообщили о том, что администрация Байдена также одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. 21 ноября российские средства ПВО сбили два таких снаряда.

В ответ на удары Украины западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.