ТАСС: представитель штаба Трампа допустил пересмотр решения Байдена об ударах по РФ

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Избранный президент США Дональд Трамп, возможно, пересмотрит решение действующего главы Белого дома Джо Байдена относительно ударов американским оружием вглубь российской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя переходной команды Трампа.

При этом он отметил, что, скорее всего, "пересматриваться будет практически все".

Информация о разрешении Байдена на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября. Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

В Пентагоне при этом отказались комментировать данную информацию. В свою очередь, по информации The Washington Post, Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы.

Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации президента США, отмечает, что Вашингтон опасался применения РФ "более разрушительного оружия на Украине", а также того, что российская сторона якобы увеличит число диверсионных атак на территории Европы и США и усилит поддержку Ирана и хуситов в Йемене.

Между тем решение Байдена уже раскритиковали американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс. Так, Маск заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику – Дональду Трампу.