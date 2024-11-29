Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Планы Запада ввести свой контингент на Украину будут означать еще большее вовлечение западных стран в прямую конфронтацию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Собственно, Запад уже очень глубоко вовлечен, о чем свидетельствует решение Вашингтона и других западных столиц дать согласие на нанесение ударов западным дальнобойным оружием по объектам в глубине российской территории", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, Москва будет соответственно реагировать на те угрозы, которые возникают или будут возникать. Таким образом, у Запада и у Киева не должно быть иллюзий, что своими провокациями они могут заставить РФ поступиться своими интересами в ходе украинского конфликта.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО быть готовыми отправить своих военных для пополнения армии страны, чтобы заменить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Это может произойти, уверен один из отставных представителей СБУ, если темпы отступления ВСУ сменятся массовым бегством и обрушением фронта.

