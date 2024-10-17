Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для пополнения ВСУ

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Украинский лидер Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны Альянса отправить военных для пополнения армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", – высказался Зеленский.

Кроме того, в выступлении Зеленский пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы Украина смогла стать частью НАТО. Он также высказался, что Киев достоен стать членом Альянса.

Украинский президент ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна стать членом НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам Зеленский дал всего три месяца на принятие плана.

В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианна Смит указала, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину в Альянс. При этом она не стала исключать возможность того, что Киев когда-нибудь сможет стать частью НАТО.

