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Некоторые страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска на Украину в случае оперативного прорыва российских бойцов. Такое мнение высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

Бывший военнослужащий отметил, что сам по себе Альянс не станет вводить свои подразделения, однако отдельные страны могут принять такое решение. Стариков считает, что такая вероятность возможна, если нынешний темп отступления ВСУ сменится их массовым бегством и обрушением украинского фронта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны Альянса отправить военных для пополнения армии Украины.

Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинских солдат, считает Владимир Путин. Президент РФ также отметил, что Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.