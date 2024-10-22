Глава МО Франции Лекорню: нужно заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

03:24Политика
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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Таким образом он прокомментировал "план победы" украинского президента Владимира Зеленского.
"Этот "план победы" – это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после", – цитирует французского министра РИА Новости.
По словам Лекорню, Украине будут необходимы силы неядерного сдерживания, чтобы иметь возможность отразить якобы новую угрозу со стороны РФ. О какой именно угрозе может идти речь, министр не уточнил.
Он также заявил, что со стороны Украины с некоторых пор наблюдается "разворот к военно-политической риторике". Однажды Украина возобновит диалог с Россией, отметил Лекорню.
Ранее Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве и обсудил возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России.
По данным СМИ, страны Евросоюза также планируют обсудить отправку европейских миротворцев на Украину после завершения конфликта.
Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"