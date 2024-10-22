Глава МО Франции Лекорню: нужно заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Таким образом он прокомментировал "план победы" украинского президента Владимира Зеленского.

"Этот "план победы" – это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после", – цитирует французского министра РИА Новости.

По словам Лекорню, Украине будут необходимы силы неядерного сдерживания, чтобы иметь возможность отразить якобы новую угрозу со стороны РФ. О какой именно угрозе может идти речь, министр не уточнил.

Он также заявил, что со стороны Украины с некоторых пор наблюдается "разворот к военно-политической риторике". Однажды Украина возобновит диалог с Россией, отметил Лекорню.

Ранее Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве и обсудил возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России.

По данным СМИ, страны Евросоюза также планируют обсудить отправку европейских миротворцев на Украину после завершения конфликта.