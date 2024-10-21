Politico: в ЕС обсудят отправку европейских миротворцев на Украину

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Страны Евросоюза планируют обсудить отправку европейских миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Politico.

По данным издания, один из европейских чиновников на условиях анонимности заявил, что вопрос отправки миротворцев на Украину "рано или поздно возникнет" в ЕС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, что организация продлила мандат своей военной миссии на Украине сразу на 2 года. До этого он отмечал, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

При этом Боррель подчеркивал, что ЕС не хочет воевать с РФ. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.