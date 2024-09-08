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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина ослабила США, опустошив их арсеналы

Экс-сотрудник Пентагона заявил, что США и ЕС ослабли из-за конфликта на Украине

Фото: depositphotos/erik3804

Конфликт на Украине привел к ослаблению США из-за опустошения арсеналов страны. Такое заявление сделал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для журнала Weapons and Strategy.

Согласно анализу эксперта, украинский конфликт опустошил казну и арсеналы США, а также подорвал интересы Вашингтона в других регионах, особенно в Тихом океане.

Брайен также отметил, что многие страны Европы также израсходовали запасы ресурсов для поддержки Киева, отправив на Украину танки, бронемашины, ракеты, средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию и другое оружие. По его мнению, надвигающаяся на европейские страны рецессия приведет к еще большему сокращению расходов на оборону.

Ранее Европейская комиссия выделила Киеву еще 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье. Военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро, заявил в конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро, уточнил он.

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