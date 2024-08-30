Военная помощь ЕС Украине достигла 43,5 миллиарда евро

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Военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран сообщества.

"И мы продолжаем поставлять боеприпасы. Сейчас мы выполнили на 65% наш изначальный план передать 1 миллион артиллерийских боеприпасов", – цитирует его "Интерфакс".

При этом Боррель уточнил, что если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что Евросоюз не воюет с Россией, но поддерживает Украину. Возможное разрешение Киеву бить по территории РФ европейским оружием не будет являться признаком участия в войне. Позже в ГД отметили, что Москва асимметрично ответит на использование украинскими войсками европейского оружия.

