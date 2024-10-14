Боррель: ЕС продлит мандат своей военной миссии на Украине

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN WARNAND

Евросоюз продлит мандат своей военной миссии на Украине сразу на 2 года. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Ранее Боррель отмечал, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

При этом глава европейской дипломатии подчеркивал, что ЕС не хочет воевать с РФ. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.