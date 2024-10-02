Захарова назвала Борреля "змеей подколодной" из-за его антироссийских заявлений

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель является "змеей подколодной" после его антироссийских заявлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Боррель всегда был наиболее "активным вдохновителем" инициативы по антироссийской деятельности.

"Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России.

Как писали СМИ, американский президент Джо Байден после выборов может разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России. При этом такими разговорами США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, в свою очередь, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Между тем представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары своим оружием вглубь России без разрешения США. Киев, по его мнению, имеет в распоряжении много собственных боевых комплексов.