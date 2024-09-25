Захарова ответила на слова Борреля, призвавшего Украину не сдаваться

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, призвавшего Украину не сдаваться.

Так, Боррель заявил, что капитуляция Украины станет "хорошим примером для агрессора", который захочет "повторять это снова и снова".

"Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косова?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Глава Евродипломатии также заявлял, что возможное поражение Запада на Украине будет иметь серьезные последствия. В частности, по его мнению, если Запад не одержит победу в конфликте, то Украину ожидает судьба Белоруссии.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, в свою очередь, призвал не дожидаться поражения российской стороны в текущем конфликте. Он подчеркнул, что в случае переизбрания начнет переговоры.