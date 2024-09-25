Макрон заявил о продолжении поставок оружия Киеву для обеспечения "безопасности"

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Франция продолжит поставлять Киеву оружие, чтобы обеспечить "безопасность" Украины в долгосрочной перспективе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

"Наш общий интерес в том, чтобы Украина как можно скорее была восстановлена в своих правах и долгосрочный мир был выстроен", – цитирует президента Франции ТАСС.



До этого Макрон заявлял, что Европе нужно в будущем пересмотреть свои отношения с РФ ради мира на всем континенте. В ответ на это пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавлял, что новую архитектуру безопасности Европы предстоит отстроить заново.

