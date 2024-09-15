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Ни одна из международных проблем не будет решена до президентских выборов в США, опасается глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Telecinco.

Он привел в пример прекращение огня в секторе Газа, включая сам кризис на Ближнем Востоке. Также он выразил свое сожаление об отсутствии согласия среди стран ЕС по вопросу разрешения Киеву атаковать территорию РФ западным оружием.

Конфликт на Украине привел к ослаблению США из-за опустошения арсеналов страны, уверен бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Эксперт добавлял, что конфликт не только опустошил казну Штатов, но и подорвал интересы государства в других регионах.

