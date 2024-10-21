Зеленский обсудил с министром обороны США Остином возможность ударов вглубь РФ

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Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве и обсудил возможность применения западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам России. Об этом президент Украины заявил в своем телеграм-канале.

Также на встрече Зеленский и Остин обсудили возможности противовоздушной обороны (ПВО) Украины, подготовку страны к зиме. Однако украинский лидер не сообщил о каких-либо принятых решениях.

Зеленский добавил, что на встрече с Остином они сконцентрировались на усилиях по увеличению разработок ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем ПВО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Он также призвал не спекулировать на тему того, что должно произойти, чтобы страны Запада сняли ограничение на удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

Однако до этого представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

