Главком ВСУ Сырский обсудил с представителем Британии удары вглубь России

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Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил по телефону с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином возможность нанесения ударов по российским военным объектам "на стратегической и оперативной глубине". Об этом сообщил украинский главнокомандующий в своем телеграм-канале.

Как утверждает Сырский, Великобритания уже прорабатывает соответствующий вопрос в рамках реализации "плана победы". Кроме того, он рассказал начальнику штаба британской обороны об актуальной обстановке на передовой.

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары по территории России без разрешения США. Однако он указал на то, что для этого власти Киева должны использовать оружие, которое выпускают сами.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.

