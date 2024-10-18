Зеленский рассказал о плане "Б" Украины

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план "Б" Киева состоит в ожидании перемены политики Соединенных Штатов после президентских выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Главный донор помощи Украины – Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится – эти изменения и есть план "Б", – пояснил Зеленский.

Он также отметил, что "сама по себе политика США" повлияет на развитие и завершение конфликта на Украине. При этом украинский лидер не рассказал, на какие изменение он рассчитывает и какой исход считает желательным.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп возложил вину в развязывании конфликта с Россией на Зеленского. Он также пообещал, что, если его переизберут на пост главы государства, за свой президентский срок он полностью урегулирует украинский конфликт. Кроме того, республиканец снова раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за подстрекание к конфликту и подчеркнул, что его действия никогда не были нацелены на мирное урегулирование кризиса.