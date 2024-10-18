Президент Украины Владимир Зеленский виновен в развязывании конфликта с Россией. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп пообещал, что, если его переизберут на пост главы государства, за свой президентский срок он полностью урегулирует украинский конфликт. Республиканец также снова раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за подстрекание к конфликту и подчеркнул, что его действия никогда не были нацелены на мирное урегулирование кризиса.

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