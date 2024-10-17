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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского виновным в конфликте на Украине. Об этом пишет Politico.

"Ему [Зеленскому] не следовало позволять этой войне начаться. Война проиграна", – высказался Трамп.

Кроме того, кандидат от республиканцев возложил ответственность за конфликт и на действующего президента США Джо Байдена. Трамп также вновь добавил, что конфликт бы не произошел, будь он на посту главы государства. Политик, помимо прочего, отметил, что Зеленский в каждый свой визит в США получает огромные суммы денег из американского бюджета.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. Он подчеркнул, что организация при этом старается сделать путь Киева в НАТО необратимым.

Комментируя призыв Зеленского дать Украине приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.

