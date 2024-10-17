Матвиенко: проект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение и не содержит каких-то репрессивных мер, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете".

По ее словам, проект призван защитить россиян и их свободное решение в этой важной сфере от умышленно деструктивного явления, внедряемого извне. Председатель СФ напомнила, что первый законопроект запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кино и рекламе. Второй документ вводит штрафы за публичную пропаганду идей чайлдфри.

Матвиенко напомнила, что такая же административная ответственность уже предусмотрена за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смену пола без весомых причин.

"Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение. И уж тем более законопроект ни в коей мере не предполагает каких-то репрессивных мер по отношению к женщинам", – сказала спикер СФ.

Кроме того, она призвала отбросить любые спекуляции на эту тему.

Авторами законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри стали Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с группой депутатов и сенаторов.

17 октября Госдума одобрила инициативу в первом чтении. В поддержку проекта выступили 388 депутатов. Он дополнит шесть других федеральных законов, которые запрещают, в частности пропаганду педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

После принятия закона за пропаганду чайлдфри физическим лицам будут назначать штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей. Вячеслав Володин сделал акцент на том, что речь идет именно о пропаганде. Женщина сама принимает решение о том, рожать детей или нет и с кем ей советоваться по данному вопросу, подчеркнул он. При этом запрещается оказывать давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка, резюмировал он.