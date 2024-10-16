Автор инициативы о налоге на бездетность Зубец рассказал о поступающих ему угрозах

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Руководитель Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, выступивший ранее с инициативой о введении налога на бездетность, рассказал, что ему приходят угрозы.

"То, что реакция такая нервная и, я бы сказал, местами переходящая рамки приличия, это для меня удивительно. Каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз, ругательств в мой адрес. Это, конечно, напрягает", – признался он в эфире телеканала "Спас".

При этом в Кремле сказали, что с этим вопросом нужно будет разобраться, напомнил экономист.

Ранее Зубец призвал ввести налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

Специалистам необходимо проанализировать предложение о введении в России налога на бездетность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, это не увеличит рождаемость. При этом представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов назвал такое предложение провокацией против традиционных ценностей и попыткой помешать запрету идеологии чайлдфри.

