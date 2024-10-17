Госдума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума одобрила в первом чтении инициативу о запрете публичной пропаганды движения чайлдфри. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

В поддержку проекта выступили 388 депутатов. Он дополнит шесть других федеральных законов, которые запрещают, в частности, пропаганду педофилии и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

"Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе", – говорится в публикации Володина.

После принятия закона за пропаганду чайлдфри физическим лицам будут назначать штраф до 400 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, а юридическим – до 5 миллионов рублей.

Володин сделал акцент на том, что речь идет именно о пропаганде. Женщина сама принимает решение о том, рожать детей или нет и с кем ей советоваться по данному вопросу, подчеркнул он. При этом запрещается оказывать давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка, резюмировал он.

Законопроект о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

После спикер ГД предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. Он призвал "не пугать" общество. При этом Володин подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

