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"План победы" украинского президента Владимира Зеленского бросает в дрожь, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на своей странице в одной из соцсетей.

"Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", – указал политик.

Орбан подчеркнул, что Евросоюз проигрывает в этом конфликте, поскольку вступил в него с плохо продуманной, реализованной и рассчитанной стратегией. Кроме того, ответственность за это, по словам премьера Венгрии, в первую очередь лежит на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Он добавил, что необходимы изменения в конфликте, однако это не означает получения Киевом еще более опасного и дальнего оружия. Он еще раз призвал прекратить огонь и начать мирные переговоры, перейдя от военной стратегии к мирной.

Политолог Марат Баширов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал мнение, что Зеленский обнародовал свой невыполнимый план для того, чтобы сохранить власть. Кроме того, эксперт назвал документ набором хотелок, так как настоящий план содержит конкретные сроки, действия и указывает, кто и кому, а также для чего подчиняется.

"У Запада есть четкий план. Они очень здраво оценивают риски, которые может принести исполнение хотя бы одного–двух пунктов из "хотелок" Зеленского", – сказал Баширов.

Политолог обратил внимание, что сразу после выступления украинского лидера в Верховной раде канцлер ФРГ Олаф Шольф заявил, что уже готов вести переговоры о мире с Владимиром Путиным.

"Зеленскому четко говорят: территории не вернуть", – добавил эксперт.

"План победы" Украины является планом войны против России, считает между тем военный обозреватель Виктор Баранец, о чем он заявил в беседе с "Радио 1". Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский призвал разместить военные базы Запада на своей территории.



"Фактически получается, что Зеленский продает Украину как колонию Запада и обязывает его обеспечивать оборону своей страны, что выбрасывает на помойку и политический, и экономический, и военный суверенитет Украины", – уверен эксперт.

Помимо прочего, в "план победы" Зеленского входит требование включить Украину в состав НАТО еще до конца СВО. При этом своим союзникам он дал всего 3 месяца на принятие документа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот план набором бессвязных лозунгов и "кровавой пеной на губах убийцы-неонациста". В исполнение пунктов не верят и в Раде. Так, депутат Артем Дмитрук заявил, что даже сам президент не верит в перспективы вступления страны в Альянс.

