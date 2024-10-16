В Раде заявили, что Зеленский не верит в перспективы вступления Украины в НАТО

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не верят в перспективы вступления страны в НАТО, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

"Ни Зеленский, ни кто-либо из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно исключительно, чтобы продлить свой срок", – подчеркнул Дмитрук.

Он рассказал, что на закрытом собрании в Киеве после представления "плана победы" украинский лидер не смог ответить ни на один вопрос о реальных сроках и перспективах на будущее "по фронту и стране в целом". По его словам, Зеленский перестал прислушиваться к разведке и военным.

Дмитрук отметил, что информация о состоянии дел на фронте "самая плачевная", и Киеву с Москвой необходимо начать мирные переговоры.

Ранее Зеленский впервые публично представил свой "план победы". По мнению украинского лидера, его план должен стать "мостом к саммиту мира", который позволит завершить боевые действия не позднее 2025 года.