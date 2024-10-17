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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 23 850 военных с начала боевых действий в Курской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, за все время боев на курском направлении российские военные также уничтожили 165 танков, 77 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров и 942 боевые бронированные машины.

При этом за сутки ВСУ потеряли более 250 человек, шестеро военнослужащих сдались в плен.

"Уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе 5 танков, 2 боевые машины пехоты, из них 1 БМП CV-90 шведского производства, 8 боевых бронированных машин, а также 4 орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, 4 миномета и 4 автомобиля", – говорится в сообщении.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.