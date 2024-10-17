Новости мира: предвыборная гонка за пост президента США вышла на финишную прямую

В США предвыборная гонка за пост президента вышла на финишную прямую. До голосования остается меньше трех недель, и кандидаты используют любую возможность, чтобы уколоть соперника. Так, кандидат от Демократической партии Камала Харрис дала большое интервью каналу Fox News, в котором заявила, что все проблемы США – итог работы бывшего президента Дональда Трампа, и администрация действующего президента Джо Байдена здесь ни при чем. В штабе республиканца, в свою очередь, интервью назвали "катастрофой" и попыткой снять с себя ответственность. Сам же он заявил, что находится в дружеских отношениях с Владимиром Путиным, Ким Чен Ином, и Син Цзиньпином.

Бывший участник группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Инцидент произошел в одном из отелей, где было обнаружено тело 31-летнего музыканта. Незадолго до происшествия в полицию поступил звонок от управляющего гостиницей, который сообщил о буйном госте, вызывавшем беспокойство из-за своего поведения. По данным местных СМИ, в номере были обнаружены следы разбитого телевизора и рассыпанного порошка. Полиция проводит расследование, чтобы установить, было ли падение несчастным случаем.

В Турции, на южном побережье Черного моря, недалеко от города Алаплы, местные жители стали свидетелями смерча внушительных размеров. К счастью, природное явление не представляло угрозы для жилых домов. Климатологи отмечают, что водяные смерчи осенью не редкость. Однако они обычно не представляют серьезной опасности и быстро теряют силу, рассеиваясь, не достигнув берега.

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