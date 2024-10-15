15 октября, 20:00Политика
Опросы показали, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа по количеству проголосовавших
В преддверии выборов в США разворачивается напряженная борьба между кандидатом от демократов Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Согласно последним данным, средний отрыв в семи ключевых штатах, играющих важную роль в определении исхода голосования, составляет менее 1%, что находится в пределах статистической погрешности.
На национальном уровне последние опросы показывают, что Харрис опережает Трампа менее чем на 2%. Однако в семи неопределившихся штатах, где разрыв составляет всего 0,7%, Трамп незначительно лидирует в шести из них.
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