Байден отчитал Трампа, назвав его неудачником

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Американский лидер Джо Байден во время мероприятия в Филадельфии резко раскритиковал кандидата на должность президента США Дональда Трампа, назвав его неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Hill.

По словам Байдена, после того как Трамп ушел с должности президента США, в стране стали работать больше людей, количество насильственных преступлений и незаконно пересекающих границу сократилось. В связи с этим действующий американский лидер задался вопросом, почему экс-президент США называет это "адом" и "откуда он, черт возьми, взялся".

"Это меня злит. Я говорю, что Америка побеждает, мы самая могущественная страна в мире, самая уважаемая страна в мире. Трамп говорит, что мы неудачники, но единственный неудачник, которого я знаю, – это Дональд Трамп", – добавил Байден.

Недавно Трамп рассказал, что Байден испытывает ненависть к вице-президенту США Камале Харрис за то, что та заняла его место в борьбе за должность главы государства. По его словам, действующий президент США зол на Харрис намного больше, чем на него. Он также отметил, что хоть раньше и критиковал Байдена, но в нынешних реалиях он признал, что по сравнению с Харрис действующий лидер США выглядит "вполне неплохо".

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента США.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США помогает Байден.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

